İtalya'dan sahte yorum tedbiri: Kanıt istenecek

İtalyan hükümeti, ülkedeki otelleri, restoranları ve turistik yerleri yanıltıcı ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla sahte ve ücretli çevrim içi yorumlara karşı önlem almaya çalışıyor.

Yasa tasarısı uyarınca, çevrim içi yorum yazmak isteyenlerin doğrulanabilir kimlik ve söz konusu yeri ziyaret ettiğine dair kanıt sunması gerekecek.

Yorumların ziyaretten itibaren 15 gün içinde yayınlanması, konuyla ilgili ve ayrıntılı olması şartı da aranacak.

Ayrıca, işletmeler artık ilgilerinin bulunmaması halinde, iki yıldan daha eski yorumların kaldırılmasını talep edebilecek.