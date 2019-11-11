İtalya'dan yabancı savaşçıya hapis cezası

İtalyan ajansı ANSA’nın haberine göre, eşinin peşinden Suriye’ye giden ve 2017’de Türkiye’nin İtalya’ya iade ettiği Bombonati’nin, başka bir ülkede terörü destekleyen radikal oluşumlara dahil olmakla suçlandığı davada karar açıklandı.



Davada, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan 28 yaşındaki Bombanati’nin, Heyet Tahrir Şam'a katılmak ve diğer yabancı savaşçılara yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.



Lara Bombanati’nin Haziran 2017'de Türkiye tarafından tutuklandığı ve İtalya’ya iade edildiği, bu tarihten kısa süre sonra da İtalyan mahkemesince tutuklu yargılandığı belirtildi.



Bombanati’nin peşinden Suriye'ye gittiği eşi Francesco Coscio'nun da iç savaşta öldüğüne inanıldığı ifade edildi.

