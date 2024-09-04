İtalyan antimafya rahibi, Romalı bir mafya grubunun saldırısına uğradı

İtalya'da din adamlarına yönelik saldırılar devam ediyor.

İtalyan antimafya rahibi Don Antonio Coluccia'nın, Roma'da suç karşıtı yürüyüşe liderlik ederken saldırıya uğradığı açıklandı.

YILLARDIR SUÇA KARŞI MÜCADELE VERİYOR

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre yıllardır suça ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele eden İtalyan antimafya rahibi, ülkenin başkentinde “şiddetli bir mafya saldırısına” maruz kaldı.



Suç örgütlerinden aldığı çok sayıda tehdit nedeniyle 24 saat koruma altında yaşayan 49 yaşındaki Coluccia'nın, pazar gecesi suç karşıtı bir yürüyüşe öncülük ettiği başkentin Quarticciolo semtinde kalas, şişe ve sopalarla saldırıya uğradığı bildirildi.



Saldırı sırasında bir kişinin pencereden “Zamanın tükeniyor, seni öldüreceğiz” diye bağırdığı kaydedildi.

"DURUM ÇOK VAHİM, ADALET İÇİN ÇABALAYACAĞIM"

Açık sözlülüğü ve bir mafya babasının el konulan evini yoksullar ve uyuşturucu bağımlıları için bir eve dönüştürmesi nedeniyle Romalı bir mafya grubu tarafından hedef alınan rahip, güvenlik görevlileri tarafından güvenli bir yere götürüldü.



Geri döneceğini ve şehre hizmet etmekte kararlı olduğunu söyleyen Coluccia, saldırı haberinin kamuoyuna duyurulmasının ardından dün Roma Today'e “Bu mahallede yaşayan dürüst vatandaşlar için her zaman adalet için çabalayacağım. Pazar günü bazı gençlerle konuşmak için durmuştum, sonra olanlar oldu. Buradaki durum çok vahim” açıklamasını yaptı.



Sözlerine, “Uyuşturucu, bakımsızlık ve çürüme ile boğuşan bölgelerde farkındalık yaratmak benim görevim” diye ekledi.

Lazio bölgesi güvenlik danışmanı Luisa Regimenti ise şunları söyledi: “Bu vahşi bir mafya saldırısıydı. Don Coluccia'nın gözünün korkmayacağından, bunun yerine mahallede yaşayan pek çok namuslu vatandaşa itibar ve umutlarını geri kazandırmak için çabalarını iki katına çıkaracağından eminim”

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA HEDEF ALINDI



Bu, Don Coluccia'nın suç gruplarının saldırganlığı ya da tehditleriyle ilk karşılaşması değil.

Şiddet içeren uyarılar 2014 yılında Coluccia'nın evinin ve arabasının tahrip edilmesiyle başladı.

Haziran 2015'te iki kişi Coluccia'nın üzerine ateş açmış, din adamını ıskalamış ancak yoldan geçen bir kişiyi hafif şekilde yaralamıştı.

Ağustos 2023'te Roma'nın kenar mahallelerinden biri olan Tor Bella Monaca'da bir adam onu scooter ile ezmeye çalıştı. Saldırgan daha sonra cinayete teşebbüsten tutuklandı.

Geçtiğimiz kış, aynı bölgede, Coluccia'nın bulunması beklenen yerin birkaç metre ötesinde çöp kutuları ateşe verilmişti.

İTALYAN DİN ADAMLARINA MAFYA TEHDİDİ



İtalya genelinde düzinelerce rahip mafyanın saldırı ve tehditlerine maruz kaldı.



Peder Maurizio Patriciello, geçtiğimiz Şubat ayında Napoli'nin dış mahallelerinden Caivano'daki kilisesinin kapısında “yolumuzdan çekilin” mesajını içeren bir bombanın patlamasından bu yana polis koruması altında yaşıyor.

Tehdit, Camorra'nın Patriciello'nun mafya örgütünün güney İtalya'nın Campania bölgesindeki tarım arazilerine yasadışı zehirli atık dökmesine karşı verdiği mücadeleye cevabıydı.

Bir başka mafya karşıtı din adamı olan Peder Luigi Ciotti de on yıldan uzun bir süredir polis koruması altında hayatını sürdürüyor. Rahip, mafyanın el konulan mal varlıklarını tespit edip alan ve bunları insani amaçlarla kullanan Libera örgütünü kurdu.

BAZI SALDIRILAR "BAŞARILI" OLDU



1993 yılında Peder Pino Puglisi, Palermo'da mafyayı kınadı ve 15 Eylül aynı yıl 56. doğum gününde öldürüldü.

Mart 1994'te ise Peder Giuseppe Diana, Napoli yakınlarındaki Casal di Principe'de Camorra tarafından öldürüldü.