İtalyan dergisinde dikkat çeken kapak. "Batı Şeria'daki istismarı gösterdik"

İtalya ’nın en eski haftalık dergilerinden L'Espresso’nun son sayısı, uluslararası bir tartışmanın merkezine yerleşti.

İsrailli bir yerleşimcinin resmedildiği kapak görseline “L’abuso” (İstismar) başlığı atıldı. Kapakta, bir Yahudi yerleşimcinin, başörtülü bir Filistinli kızı cep telefonuyla kaydettiği bir görüntü yer aldı.

Fotoğrafta silahlı olduğu görülen yerleşimcinin eğlenen yüz ifadesi ile kızın acı dolu hali arasındaki karşıtlık dikkat çekti.

KAPAK İSRAİL'DE KRİZE YOL AÇTI

Fotoğraf, İtalyan fotoğrafçı Pietro Masturzo’nun belgesel projesinin parçası olarak yayınlandı. Dergide yer alan analizde “Büyük İsrail” projesi ve bunun uluslararası hukukla çatışması ele alındı. İçerikte Batı Şeria ’da “etnik temizlik kampanyası” yürütüldüğü iddiasına yer verildi.

Kapak, İsrail tarafında hızlı ve sert bir tepkiyle karşılandı. İsrail’in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kapağın “manipülatif” olduğunu savundu.

Peled, “Görsel, İsrail’in yaşadığı karmaşık gerçekliği çarpıtıyor, klişeleri ve nefreti teşvik ediyor. Sorumlu gazetecilik dengeli ve doğru olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

DERGİ GERİ ADIM ATMIYOR: “BATI ŞERİA'DAKİ İSTİSMARI GÖSTERDİK”

Tartışmalara rağmen L’Espresso kapağı geri çekmedi ve herhangi bir özür yayınlamadı.

Dergi yönetimi, söz konusu görselin Batı Şeria’daki Filistinlilerin “günlük maruz kaldığı istismarları belgelediğini” savundu.

Açıklamada, yerleşimcilerin eylemlerinin İsrail ordusunun desteğiyle sürdüğü ve uluslararası toplumdan yeterli tepki görmediği iddia edildi.

İsrail’in tepkisi ise sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, diplomatik protestoyu “foto muhabirliğini bastırma girişimi” olarak değerlendirdi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASINI TETİKLEDİ

Krizin, İsrail-Filistin çatışmasının yanı sıra İran savaşı ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla yoğunlaşan bir dönemde yaşanması dikkat çekti.

Uzmanlara göre, bölgeden gelen her görüntü artık yalnızca bir haber unsuru değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj taşıyor.

Kapağı eleştirenler, tek bir fotoğrafın bir ülkeyi, orduyu ya da toplumu temsil edecek şekilde kullanılmasının ayrımcılık olabileceğini savunuyor.

Buna karşılık kapağı savunanlar, fotoğrafın gerçek bir anı belgelediğini ve foto muhabirliğinin amacının “görülmek istenmeyeni görünür kılmak” olduğunu belirtiyor.

İSRAİL'İN YERLEŞİM POLİTİKLARI DA ELEŞTİRİLİYOR

Dergide, İsrail hükümetinin Batı Şeria’da 27 bin, Doğu Kudüs’te ise 37 bin yeni yerleşim birimini onayladığına dikkat çekildi.

Dergi, yerleşimcilerin “cezasızlıkla hareket ettiğini” ve Filistinli ailelerin topraklarını terk etmek zorunda kaldığını öne sürdü.