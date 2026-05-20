İtalyan diktatörün torunu TV yarışmasını kazandı

1500 saatten uzun süren reality şovda torun Mussolini 15 yarışmacıyı geride bırakarak yarışmayı kazandı. Alessandra Mussolini'nin yarışmadan 100.000 euro (5.2 milyon lira) ödül parası alması beklenirken Mussolini bunun yarısının hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi.

İtalyan Canale 5 kanalında kutlama yapan torun Mussolini, "Her şeyin tadını sonuna kadar çıkardım. Hiçbir şeyden pişman değilim." dedi.

TORUN MUSSOLİNİ'NİN İLK YARIŞMASI DEĞİL

İtalya 'da "Grande Fratello VIP" olarak bilinen ünlülerin katıldığı Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının dışında Mussolini ayrıca 2020 yılında İtalya'nın "Yıldızlarla Dans" yarışmasında da yer almış ve üçüncü olmuştu.

SOPHIA LOREN, TORUN MUSSOLİNİ'NİN TEYZESİ

Alessandra Mussolini, Benito Mussolini'nin en küçük oğlu Romano Mussolini ve ilk eşi, film yıldızı Sophia Loren'in kız kardeşi Maria Scicolone'nin kızı olarak dünyaya geldi.

Mussolini daha önce hem Avrupa Parlamentosu'nda hem de İtalya'da milletvekilliği yapmıştı.

Kariyerinin başında bir aşırı sağ partiye üye olan Alessandra Mussolini daha sonra eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisine katılmıştı. Mussolini sağcı popülist iktidar partisi Lega'nın üyesi olsa da aynı zamanda modellik, oyunculuk ve şarkıcılık da yapıyor.