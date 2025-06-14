İtalyan genç, ilk milenyum azizi olma yolunda

Papa 14. Leo, Katolik Kilisesi'nin ilk "Y kuşağı" azizi olacak Carlo Acutis'in azizlik töreninin 7 Eylül'de gerçekleşeceğini duyurdu.



2006 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybeden İtalyan genç Acutis, Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek törenle Papa Leo tarafından aziz ilan edilecek.



Acutis, henüz 15 yaşındayken hayatını kaybetti; ancak kısa yaşamı boyunca bilgisayar becerilerini kullanarak mucizevi olayları belgeleyen bir web sitesi oluşturdu. Bu sayede Katolik inancının tanıtılmasına katkı sağladı.



Acutis, “Tanrı’nın influencer’ı” olarak tanınıyordu.

AZİZLİK TÖRENİ ERTELENDİ



Vatikan, Papa Leo’nun kardinallerle gerçekleştirdiği toplantının ardından Eylül ayında Acutis’i, 1925’te 24 yaşında ölen genç Pier Giorgio Frassatti ile birlikte aziz ilan edeceğini duyurdu.



Acutis'in aziz ilan edilmesi 27 Nisan için planlanmıştı ancak Papa Francis'in ölümünün ardından ertelenmişti.



7 Eylül'de gerçekleştirilecek tören, ilk Amerikalı papa olan Papa Leo'nun başkanlık ettiği ilk azizlik töreni olacak.



NASIL AZİZ OLUNUR?



Kilisenin azizlik süreci normalde adaylara atfedilen iki mucizenin olmasını gerektirir ve bildirilen her doğaüstü olay derinlemesine inceleme gerektirir.



Mayıs ayında, Acutis'e atfedilen ikinci bir mucize Papa Francis tarafından tanındı ve bu karar onun aziz ilan edilmesinin yolunu açtı.



912 AZİZ VAR



Papa Francis tarafından aziz mertebesine yükseltilen 912 kişi var. En son aziz ünvanı verilen kişinin doğum tarihi 1926'dan önceydi.



Katoliklik kilisesine göre insanlar, cennette olduğuna inandıkları ölen kişilere, onlar adına Tanrı ile konuşmalarını istemek için dua edebilirler. Bu dualar bir kişinin hastalık veya yaralanmadan kurtulmasını istemek olabilir.

