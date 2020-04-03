İtalyan hemşire corona virüs bulaştırdığı iddiasıyla doktor kız arkadaşını öldürdü

İtalya, Çin'de ortaya çıkarak hızla yayılan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye bulaşan ölümcül corona virüs nedeniyle en çok can kaybı yaşayan ülke konumundayken bu kez corona virüs bahanesiyle gelen bir cinayet haberiyle sarsıldı.



Sicilya bölgesi Messina kentindeki bir hastanede hemşirelik yapan 28 yaşındaki Antonoi De Pace adlı bir erkek, aynı hastanede görev yapan doktor kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı kendisine corona virüsü bulaştırdığı gerekçesiyle boğarak öldürdü.



"BANA CORONA VİRÜSÜ BULAŞTIRDI"



Corona virüsüyle mücadele eden ve hastanede görev yapan doktor kız arkadaşını öldüren Pace, cinayetin ardından polisi aradı. 27 yaşındaki Quaranta'nın cansız bedenini evde bulan polis, Pace'in de bileğinde kesikler olduğunu ve intihar etmeye çalıştığını ifade etti. Yapılan incelemelerin ardından Pace ve öldürdüğü doktor kız arkadaşı Quaranta, görev yaptıkları hastaneye götürüldü. Meslektaşları tarafından yapılan testler sonucu ikisinde de korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.

Savcıya ifade veren Pace, "Onu bana corona virüsü bulaştırdığı için öldürdüm" şeklinde konuştu.



Öte yandan Avrupa'da virüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ölü sayısı 13 bin 155.

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