İtalyan işçilerden İsrail'e: Limanları kapatırız

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu destekleyen Cenova'daki liman işçileri İsrail'e rest çekti.

İşçiler yaptıkları açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Filodaki teknelere el konulacağını, gemideki insanların gözaltına alınacağını ve terör şüphelileri gibi muamele göreceğini" söylemesine tepki gösterdi.

İşçiler filonun durdurulması halinde bu limanlardan tek bir çivinin dahi çıkmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.



Benzer bir açıklama da Venedik Limanı'nda çalışan işçilerden geldi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun durdurulması halinde Venedik Limanı'nı kapatmak için harekete geçileceği ifade edildi.



KÜRESEL SUMUD FİLOSU



İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla kurulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.



Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

