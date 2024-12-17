İtalyan mağaracı 585 metre derinlikte mahsur kaldı

İtalya'nın Bergamo kentinin kuzeydoğusunda, mağara keşfi sırasında mahsur kalan bir mağara eğitmenini kurtarmak için büyük bir kurtarma operasyonu başlatıldı.



Yaklaşık 100 kurtarma görevlisi sahada vardiyalı olarak çalışıyor. Alanların küçüklüğü göz önüne alındığında tünellerde aynı anda en fazla 20 kişi bulunabiliyor.



Uzman bir mağaracı olarak kabul edilen 32 yaşındaki Ottavia Piana, cumartesi akşamı Bueno Fonteno mağarasının keşfedilmemiş bir kolunu haritalamak için sekiz kişiyle birlikte çıktığı bir keşif gezisi sırasında 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

AYNI MAĞARADA İKİ KEZ MAHSUR KALDI



Piana geçen yıl aynı mağarada mahsur kalmış, şu an bulunduğu yerden çok da uzak olmayan bir noktada, 150 metre derinlikte kırık bir bacakla iki gün geçirmişti.



Cumartesi akşamı ekibindeki diğer sekiz mağaracı acil yardım çağrısında bulundu. Piana'nın uyanık ve tepkisel olduğunu söyleyen kurtarma ekipleri, pazar günü geç saatlerde 585 metre derinlikte ona ulaştı.

SEDYE MAĞARAYA SIĞMIYOR



Genç kadına ulaşmak için küçük patlayıcılar kullanıldı. Sedyenin geçmesine izin vermeyecek kadar dar olan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir tünel bölümü genç mağaracıya ulaşılmasına engel oldu.



Kurtarma ekipleri tüneli genişletmek için çalışıyor ancak operasyon hassas ve zaman alıyor.

