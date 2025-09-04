İtalyan moda devi Giorgio Armani hayatını kaybetti!

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin hayatı kaybettiği açıklandı.

Armani 91 yaşındaydı. Bilgiyi İtalyan haber ajansı AGI paylaştı.

Modern İtalyan stili ve zarafetin simgesi olarak tanımlanan Armani, tasarımcı yeteneğini iş insani zekasıyla birleştirdi. Şirketi Armani Grup, yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapıyordu.

Armani'nin sağlığı bir süredir iyi değildi ve haziran ayında Milano Erkek Moda Haftası'nda grubunun defilelerine katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Bu, kariyerinde ilk kez bir podyum etkinliğini kaçırması oldu.

“Re Giorgio” (Kral Giorgio) olarak bilinen tasarımcı, koleksiyonunun her ayrıntısını ve reklamdan, mankenlerin podyuma çıkarken saçlarını düzeltmeye kadar, işinin her yönünü denetlemesiyle tanınıyordu.

Şirket, cumartesi ve pazar günü Milano'da bir cenaze salonu kurulacağını, ardından tarihi belirlenmemiş özel bir cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.