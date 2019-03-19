İtalya'nın Milano kentindeki La Scala operası, Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı'yla 5 yıllığına 15 milyon euroluk anlaşmaya gitti.
Anlaşma uyarınca Suudi Arabistan Kültür Bakanı, La Scala'nın yönetim kurulunda yer alacaktı.
Ancak anlaşma Cemal Kaşıkcı cinayeti ve Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesi nedeniyle İtalya'da yoğun eleştiri aldı.
Politikacılar ve insan hakları örgütlerinden gelen tepkiler üzerine La Scala operası geri adım attı.
Anlaşma iptal edilirken Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı'ndan alınan 3 milyon euroyu iade edecek.