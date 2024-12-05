İtalyan rahibe mafya operasyonunda tutuklandı: “Ruhani rolünü cezaevinde kullandı"

İtalya'da ülkenin en güçlü mafya ağı olan "Ndrangheta" ile bağlantılı bir suç çetesinin parçası oldukları şüphesiyle tutuklanan 25 kişi arasında bir rahibe de bulunuyor.



İtalyan basınında yer alan ve ülkenin kuzeyindeki Brescia kentindeki savcılığın mafya ile mücadele birimine dayandırılan haberlere göre, rahibenin çete ile hapishanedeki ortakları arasında aracılık yaptığı iddia ediliyor.



Operasyonda, Başbakan Giorgia Meloni'nin lideri olduğu İtalya'nın Kardeşleri partisinden eski bir meclis üyesi ve iktidarın koalisyon ortağı Lig partisinden eski bir siyasetçi de tutuklandı.

Ayrıca Lombardiya ve Veneto bölgelerinin yanı sıra güneydeki Calabria'daki çeşitli kasabalarda yapılan şafak baskınlarında polis tarafından 1,8 milyon Euro'dan fazla yasadışı kazanç ele geçirildi.



Şüpheliler gasp, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, çalıntı mal alma, tefecilik, vergi suçları, kara para aklama ve Lig politikacısının durumunda olduğu gibi oy satın alma gibi suçlarla itham ediliyor. İtalya'nın Kardeşleri siyasetçisinin “suçların işlenmesi sırasında” kendisini çetenin hizmetine sunduğu iddia ediliyor.



Rai'nin haberine göre, 2010 yılından bu yana Milano'daki San Vittore cezaevinde gönüllü olarak çalışan rahibe, Pavia ve Roma'daki cezaevlerinde de görev yaptı.



Müfettişler, rahibenin “ruhani rolünün” mahkumlarla bağlantı kurmasını sağladığını ve “cezaevi tesislerine serbestçe erişmesine” izin verdiğini söyledi.

Calabria'da ortaya çıkan Ndrangheta, dünyanın en zengin organize suç gruplarından biri.

Bu yılın başlarında, örgüte karşı bir baskının parçası olarak birçok Avrupa ülkesinde düzenlenen koordineli baskınlarda 130'dan fazla kişi gözaltına alındı.