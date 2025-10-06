İtalya'nın 1 euroluk evlerinde hayat: Yaşayanlar değişimi anlattı

İtalya'nın bir euro’luk evler projesiyle tanınan Mussomeli kasabası yerel, geleneksel ve güçlü bir topluluk duygusuyla örülü bir hayat sunuyor.



SİCİLYA'NIN YENİDEN DOĞUŞU



Mussomeli, İtalya’da yıkık evlerin sembolik bir Euro karşılığında satışa sunulduğu en bilinen yerleşim yerlerinden biri.

2017’de başlatılan projede o zamandan bu yana yaklaşık 450 ev satıldı. Bunların 150’si “bir Euro’luk” kategoride.



Uzmanlara göre bu girişim kasabaya hem ekonomik hem de kültürel canlılık kazandırdı.



Kasabada zincir mağazalar olmasa da günlük hayat canlı. Veterinerler, mekanikler, spor tesisleri, restoranlar, kafeler ve hatta bir hastane mevcut. Yaz aylarında neredeyse her akşam canlı müzik etkinlikleri düzenleniyor. En büyük kutlama ise her yıl 8 Eylül’de yapılan “La Madonna di Mussomeli” geçidi.



YENİ KOMŞULAR, ESKİ GELENEKLER



Kasaba, dünyanın dört bir yanından gelen yeni sakinleriyle tanışmaya devam ediyor. 2024’te Almanya’dan taşınan Barbara Maerkl, “Mussomeli’nin terk edilmiş bir yer olduğunu sanıyordum, ama yanılmışım. Yazın her gün bir etkinlik var; festivaller, konserler, danslar... Şehirde bulamayacağım bir enerji.” diye konuştu.



Singapurlu Tahira Khan da benzer bir memnuniyet taşıyor: “Küçük bir kasaba olduğu için herkes seni hemen tanıyor. Şehirden çok farklı bir sıcaklık var.”



Kasabalılar bu misafirperverliği “accoglienza” (karşılama kültürü) olarak tanımlıyor.



AÇIK FİKİRLİ SİCİLYA



Mussomeli Belediye Başkanı Giuseppe Catania’ya göre Sicilya halkının bu açıklığı tarihinden geliyor. Catania bu durumu, “Yüzyıllar boyunca yabancı yönetimler altında yaşadık. Farklı kültürlerle uyum sağlamak bizim DNA’mızda var.” ifadeleriyle anlatıyor.



Kıtanın kuzeyine kıyasla Sicilya’nın daha kapsayıcı bir yapıya sahip olduğu biliniyor. Örneğin 2013’te Trapani’deki mahkeme, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan kimlik değişimine izin vererek İtalya’da bir ilke imza atmıştı.



Kasaba sakinleri, bu hoşgörüyü Sicilyalıların göç tarihine bağlıyor.



BİR EURO'NUN YARATTIĞI DEĞİŞİM



Catania, göreve geldiğinde eski şehir merkezinin boşaldığını söyleyerek, “Merkezdeki dar sokaklarda yaşamak zorlaştı, insanlar yukarıdaki yeni bölgelere taşındı. Biz de bu tarihi bölgeyi yeniden canlandırmak istedik.” ifadelerini kullandı.



Bir Euro projesi, kasabaya hem uluslararası bir görünürlük kazandırdı hem de yerel ekonomiyi hareketlendirdi. Ustalar artık dolup taşan iş listeleriyle çalışıyor, yeni konaklama tesisleri ve restoranlar açılıyor. 2016’ya kıyasla turist sayısı 2024’te yüzde 919 arttı.



Bugün Mussomeli’de 18 farklı milletten insan yaşıyor.