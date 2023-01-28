İtalya'nın Avrupa kentlerindeki diplomat ve misyonları şiddet eylemlerinin hedefi oldu

İtalya’da şarap tartışması: Avrupa'daki karar ülkeyi karıştırdı Haberi Görüntüle

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam kimliği belirsiz kişilerin İspanya'nın Barselona kentindeki İtalyan Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın camını kırıp giriş duvarına zarar verdiği belirtilerek, yine dün Almanya'nın başkenti Berlin'deki İtalyan Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, diplomatik plakalı aracının ateşe verildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Her iki olayda da herhangi bir yaralanma olmazken yerel güvenlik güçleri, gerekli incelemeleri ve soruşturmaları başlattı. Olaylara ilişkin hemen bilgilendirilen Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bizzat Berlin Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu ile temasa geçerek dayanışmasını belirtti ve bu suç eylemlerinin arkasındaki dinamiklerin bir an önce aydınlatılmasını istedi." ifadeleri yer aldı.



Bakan Tajani'nin, diplomatik temsilciliklerde güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdiği de bildirildi.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA



Berlin ve Barselona'daki şiddet eylemlerine yönelik Başbakan Giorgia Meloni de yazılı açıklama yaptı.



Meloni, "Berlin'deki İtalyan Büyükelçiliği Başkatibi Luigi Estero'ya aracının ateşe verildiği saldırı nedeniyle şahsım ve hükümetim adına dayanışma mesajı gönderdim. Buna bir de Barselona'daki Başkonsolosluğumuzun maruz kaldığı vandallık eklendi. Hükümet, diplomatik temsilciliklerimize ve yetkililerimize yönelik bu şiddet hadiselerini endişe ve dikkatle takip ediyor." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da yurt dışındaki İtalyan diplomat ve misyonlarına yapılan şiddet eylemlerine ilişkin soruşturma başlattığı basına yansıdı.



Adnkronos ajansının haberinde de Barselona Başkonsolosluğu'ndaki şiddet eylemine yönelik 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.



Bu arada, kısa süre önce Yunanistan'daki İtalyan misyonunda görevli bir diplomat, benzer bir saldırıya maruz kalmıştı.



İtalya'nın Atina Büyükelçiliği Başkatibi Susanna Schlein'in garajda park halindeki aracı 2 Aralık 2022'de kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmıştı. Söz konusu olayın Yunanistan’daki bazı anarşist gruplar tarafından yapılmış olabileceği haberleri çıkmıştı.

