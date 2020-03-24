İtalya'nın bilinen ilk corona virüs hastası iyileşti

İtalya'nın ilk corona virüs hastası olarak kayıtlara geçen Mattia adındaki hasta, hastaneden ayrıldı. Doktorlar ise Mattia'dan önce bile virüsün ülkelerinde olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi.

ntv.com.tr 24.03.2020 - 11:16 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 11:20

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İtalya'da şiddetli corona virüs geçirmesi nedeniyle hastaneye yatırılan ilk hasta, hastaneden çıktı.

Corona virüsün en sert yaşandığı bölge olan Lombardiya'daki yetkililer 38 yaşındaki bir adamın sesli mesajını dinlediler. Hastaneden ayrılan hasta sesli mesajda "Bu hastalıktan kurtulabilirsiniz" dedi.

Sadece Mattia adıyla bilinen adam, 18 gün boyunca solunum cihazıyla yoğun bakımda kaldı. Hastaneden ayrılan adam nefes almayı "en basit ve en güzel şey" olarak tanımladı.

Geçen hafta, İtalyan basını salgının kalbinde yer alan Lombardiya'daki kasabalardan birisinde yaşayan babasının, öldüğünü bildirdi. İyileşen hasta aynı zamanda birkaç gün için de çocuk sahibi olmayı bekliyor.

İtalyan doktorlar, Mattia vakasından önce bile virüsün İtalya'da dolaştığından şüphelendiklerini açıklayarak geçen sonbaharda zatürreden ölen bazı hastaların corona virüs geçirmiş olabileceklerini söyledi.

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