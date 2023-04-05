İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi bir kez daha hastaneye kaldırıldı

Silvio Berlusconi, 27 Mart'ta kontrol amacıyla San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, üç günün ardından 30 Mart'ta taburcu edilmişti.



Deneyimli İtalyan politikacı, Ocak 2022'de de San Raffaele Hastanesine yatmış ve kontroller için 8 gün hastanede kalmıştı.



İtalya'da 1994-2011 yıllarında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.



Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." yorumunu yapmıştı.

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