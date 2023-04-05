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İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi bir kez daha hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın eski başbakanı ve iktidar ortağı Forza Italia Partisi'nin lideri Silvio Berlusconi, bir hafta aradan sonra tekrar hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi bir kez daha hastaneye kaldırıldı
"Bunga Bunga" davalarında Berlusconi'ye bir beraat daha

"Bunga Bunga" davalarında Berlusconi'ye bir beraat daha

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İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, 86 yaşındaki Berlusconi, kardiyovasküler sorunlar sebebiyle bu sabah Milano'daki San Raffaele hastanesinde tedavi altına alındı.

Berlusconi'nin kalp-damar cerrahinin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

ANSA ajansı da eski başbakanının durumunun stabil olduğunu yazdı.

İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi bir kez daha hastaneye kaldırıldı - 1

Silvio Berlusconi, 27 Mart'ta kontrol amacıyla San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, üç günün ardından 30 Mart'ta taburcu edilmişti.

Deneyimli İtalyan politikacı, Ocak 2022'de de San Raffaele Hastanesine yatmış ve kontroller için 8 gün hastanede kalmıştı.

'da 1994-2011 yıllarında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." yorumunu yapmıştı.

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