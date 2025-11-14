İtalya'nın ırkçı nişancılar soruşturması ABD'ye örnek oldu

İtalya’da Milano Savcılığı’nın 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda kuşatma altındaki Saraybosna’da Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen ve "eğlence için" keskin nişancı tüfeğiyle Müslüman sivillere ateş açan İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatması, ABD’ye de örnek oldu.

Olaya tepki gösteren ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, "insan avına" dahil olan ABD vatandaşlarının da bulunması için inceleme başlattığını açıkladı.

ABD basınına yansıyan bir haberi paylaşan Cumhuriyetçi Kongre üyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , konuyla ilgili inceleme başlattığını belirterek, "Bu hususta Bosna Hersek Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği ile iletişim halindeyim. Sivilleri ve daha da kötüsü çocukları vurmak için para ödemek, ülkemizin asla kabul edemeyeceği ve müsamaha göstermeyeceği seviyede bir kötülüktür" ifadelerini kullandı.

“HAKETTİKLERİ ŞEKİLDE YARGILANMALILAR”

Luna, "Hem İtalyan hem de Bosna Hersek hükümetleri, bu olayla bağlantılı olabilecek ABD vatandaşları hakkında sahip oldukları tüm bilgileri paylaşacaktır. Eğer bu suça karışmış herhangi bir Amerikalı varsa, hak ettiği şekilde yargılanmalıdır" dedi.

Milano Savcılığı'nın başlattığı soruşturmada yer alan bilgilerde, Saraybosna’daki "insan avına" katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra ABD’liler, Kanadalılar ve Rusların da bulunduğu belirtilmişti. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yaklaşık 4 yıl süren kuşatma sırasında bin 601’i çocuk toplam 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti. Kuşatma sırasında onlarca çocuk keskin nişancı ateşiyle öldürülmüştü.