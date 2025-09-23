İtalya'nın kuzeyi sular altında kaldı: 1 kişi kayıp





İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Şiddetli yağışların ardından Seveso Nehri'nin taşması sonucu Como, Monza ve Brianza ve Milano şehirleri sele teslim oldu. İtalya'nın Milano şehrine bağlı Niguarda semtinde sokakları ve alt geçitleri su bastı. Araçlar sel suları altında kalırken, okular önlem olarak tahliye edildi. Milano'nun kuzeyindeki semtlerde ve Lombardiya bölgesi genelinde acil durum ekipleri sel nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları gerçekleştirildi. Lambordiya'ya bağlı Como, Monza, Varese şehirleri ile Milano'da bölgesel komutanlıklardan ve diğer bölgelerden 200 personel görevlendirildi.



Bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu

Piedmont bölgesindeki kamp alanında bir kadın selde kayboldu. İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberinde, dün akşam Alman bir turist olduğu öğrenilen kadın ve eşinin selden yürüyerek kaçmaya çalıştığı, adamın kucağında bir köpekle kurtulmayı başardığı, kadının ise suya kapıldığı bildirildi. Kadını arama çalışmalarına itfaiye ekipleri, dalgıçlar, dronlar ve bir helikopter katıldı.



Tren seferleri kesintiye uğradı

İsviçre'nin Chiasso bölgesi ile Milano Centrale hattındaki tren seferleri, Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kesintiye uğradı. İsviçre Federal Demiryolları'ndan (SBB) yapılan açıklamada, bunun Como bölgesinde fırtınanın yol açtığı hasar ve sel nedeniyle yaşandığı duyuruldu. Kuzey İtalya'da demir yolu trafiği de yoğun yağış nedeniyle kısmen aksadı.