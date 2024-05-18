İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış: 1 kişi hayatını kaybetti

Lombardiya Valisi Attilio Fontana, bölgede durumun "çok karmaşık" olduğunu, çok sayıda evin ve iş yerinin hala sular altında olduğunu aktardı.



Çiftçi sendikası Coldiretti ise şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle mahsullerin zarar gördüğünü belirtti.



İtfaiye ve sivil koruma, evlerinde mahsur kalanlara destek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.