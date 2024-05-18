İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış: 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın kuzey bölgelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış: 1 kişi hayatını kaybetti

'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerini vuran şiddetli , hayatı olumsuz etkiledi.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, Lombardiya’da bulunan Cantu komününde üzerinde bulunduğu köprünün sularının etkisiyle yıkılması sonucu Serenza Nehrine düşen 66 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış: 1 kişi hayatını kaybetti - 1

Lombardiya Valisi Attilio Fontana, bölgede durumun "çok karmaşık" olduğunu, çok sayıda evin ve iş yerinin hala sular altında olduğunu aktardı.

Çiftçi sendikası Coldiretti ise şiddetli ve fırtına nedeniyle mahsullerin zarar gördüğünü belirtti.

İtfaiye ve sivil koruma, evlerinde mahsur kalanlara destek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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