İtalya’nın kuzeyine taşınanlara 100 bin euro verilecek: Tek bir şart var

Kuzey İtalya'daki Trento Özerk Vilayeti, çok sayıdaki terk edilmiş evden birinin yenilenmesi için İtalya'da yaşayanlara ya da yurtdışında yaşayan İtalyanlara ödeme yapacak.



CNN International’ın bildirdiğine göre hibe, yenileme için 80 bin euro ve mülkün satın alınma maliyeti için 20 bin euro’dan oluşuyor. Ancak bir şartı var.



Anlaşmayı imzalayan herkes 10 yıl boyunca orada yaşamak ya da mülkü bu süre boyunca kiraya vermek zorunda, aksi takdirde hibeyi geri ödemek zorunda kalabilir.



YOK OLMANIN EŞİĞİNDELER



Önümüzdeki haftalarda nihai onayı alması beklenen bu proje için düşünülen 33 kasabanın tamamı, boş ve terk edilmiş evlerin sayısının içinde yaşayanların sayısından fazla olması nedeniyle yok olmanın eşiğinde.



Bu, nüfus azalması nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntı çektiği tespit edilen 5 binden az nüfusa sahip belediyelere dağıtılmak üzere 30 milyon euro tutarında bir fon yaratan 2024 ulusal bütçe yasası kapsamına giren köy ve mezraların nüfus azalmasına karşı koymaya çalışan son “İtalyan hilesi.”



CNN’e göre bu, okulların kapanmasına ya da bakkal ve benzin istasyonu gibi olanakların eksikliğine yol açan tamamen yaşlı bir nüfusa sahip bir kasaba anlamına gelebilir.