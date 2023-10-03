İtalya'nın tarihi kentinde Airbnb yasaklandı

İtalya'nın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Floransa, Airbnb gibi platformlarda yeni kısa süreli konut kiralamalarını yasakladı.



The Guardian'ın haberine göre, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, hükümetin sektörü düzenlemeye yönelik planlarının hayal kırıklığı yaratması nedeniyle kentin yerel olarak hareket etmeye karar verdiğini söyledi.



Nardella, "2016 yılında Airbnb'de listelenen daire sayısı 6,000'in biraz altındaydı; bugün ise neredeyse 14,378'e ulaşmış durumda," diyerek bu süre zarfında normal aylık konut kiralarının ortalama maliyetinin %42 arttığına dikkat çekti.



Belediye başkanı bu yıl fiyatların %15,1 oranında arttığını belirtti. Nardella, "Merkezde yaşayan 40.000 Floransalı, kendilerini birdenbire apartman dairelerinde yaşarken bulmaktan şikayetçi" diye ekledi.

FLORANSA'NIN KARARINA KARŞI İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURU



İktidardaki sağ koalisyonun bir parçası olan Forza Italia partisinin bölge koordinatörü Marco Stella, Floransa'nın kararına karşı idari mahkemeye başvuracaklarını söyledi.



Öte yandan Turistik kiralama girişimcileri derneği Property Managers Italia'nın başkanı Lorenzo Fagnoni, kuralların "piyasanın liberalizmine ters düşen tamamen yanlış bir seçim" olduğunu söyledi.

EN AZ İKİ GECE KONAKLAMA ZORUNLULUĞU



Merkezi hükümetin tarihi şehir merkezlerinde ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu belediyelerde bulunan mülklerde en az iki gece konaklama zorunluluğu getirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı kaydedildi.



Turistlere kiralanan her konutun, kiralamaların izlenmesine ve düzenlenmesine yardımcı olmak için ulusal bir kimlik koduna ihtiyacı olacağı belirtilirken Buna uymayanlar 5,000 euroya kadar ceza riskiyle karşı karşıya kalacakları aktarıldı.

