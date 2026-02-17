İtalya'nın tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda yangın. Tamamen zarar gördü

İtalya'nın Napoli kentindeki tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda yangın çıktı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre yetkililer hasarın boyutunun "çok büyük" olduğunu ve tarihi yapının tamamen zarar gördüğünü belirtti. Yetkililer, "Tiyatro tamamen yıkılmış durumda, bize sadece dış yapının sağlam olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Yangından civardaki binaların da etkilendiğini belirten yetkililer, 60 kişinin tahliye edildiğini ve 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının hala sürdüğünü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için daha sonra çalışmalar yapılacağını ifade etti.