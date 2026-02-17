İtalya'nın tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda yangın. Tamamen zarar gördü
17.02.2026 20:37
Son Güncelleme: 17.02.2026 20:40
Tarihi binanın sadece dış yapısının sağlam kaldığı açıklandı.
İtalya'nın Napoli kentindeki tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda çıkan yangında, hasarın boyutunun "çok büyük" olduğu ve yapının tamamen zarar gördüğü belirtildi. Yangın nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtalya'nın Napoli kentindeki tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda yangın çıktı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre yetkililer hasarın boyutunun "çok büyük" olduğunu ve tarihi yapının tamamen zarar gördüğünü belirtti. Yetkililer, "Tiyatro tamamen yıkılmış durumda, bize sadece dış yapının sağlam olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.
Yangından civardaki binaların da etkilendiğini belirten yetkililer, 60 kişinin tahliye edildiğini ve 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının hala sürdüğünü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için daha sonra çalışmalar yapılacağını ifade etti.