İtalya'nın üç büyük bölgesinde seçim başladı

İtalya'nın Veneto, Campania ve Puglia gibi üç büyük bölgesinde, bölge yönetimlerini belirlemek üzere seçimler düzenleniyor.

Ülkenin ikisi güneyde, biri kuzeydeki üç büyük bölgesinde yaşayan yaklaşık 11 milyon seçmen, yeni bölge yöneticilerini seçmek üzere bugünden itibaren oy kullanmaya başladı.

Bölgesel seçimlerde oy sayımı işlemi, yarın sandıkların kapanmasının ardından başlayacak. Resmi olmayan ilk sonuçların yarın akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Her üç bölgede de mevcut bölgesel yönetim başkanlarının üst sınırdaki görev sürelerini doldurması sebebiyle bu seçimlerin ardından başkanlık koltuklarına yeni isimler oturacak.

GÖZLER CAMPANIA'DA

Ülkenin güneybatısındaki Napoli kenti ve çevresini içine alan Campania Bölgesi, bu seçimde dikkatlerin en çok yoğunlaştığı yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Campania Bölgesel Yönetim Başkanlığı için bu seçimde, sol ittifakın adayı 2018-2022 döneminde Temsilciler Meclisi Başkanı olan Roberto Fico ile iktidardaki merkez sağın adayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli yarışıyor. 2015'ten bu yana sol ittifaktan Vincenzo De Luca’nın yönettiği Campania Bölgesi’nde, bu seçimde yönetimin el değiştirip değiştirmeyeceği merakla bekleniyor.

Puglia Bölgesi’nde ise bu seçimde, solun adayı eski Bari Belediye Başkanı Antonio Decaro ile sağ ittifakın adayı iş insanı Luigi Lobuono yarışıyor. Sol ittifak, sol 20 yıldır yönettiği Puglia Bölgesi’ndeki iktidarını Decaro ile sürdürme hedefi taşıyor.

Kuzeyde Venedik kenti ve çevresini içine alan ve 30 yıldır sağ ittifak adaylarının yönettiği Veneto Bölgesi'nde de sağ ittifak, kendi bünyesindeki aşırı sağcı Lig Partisi'nin genel sekreter yardımcısı Alberto Stefani'yi aday gösterirken, sol ittifak aynı bölgedeki Treviso kentinin eski belediye başkanı Giovanni Manildo'yu aday olarak çıkardı.