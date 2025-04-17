İtalya'ya gideceklere Venedik uyarısı: İki katı ücret ödememek için yapılması gerekenler

Venedik'e giriş ücreti yarından itibaren yeniden uygulanmaya başlıyor. Bu yılki en önemli yenilik son dakika günübirlik ziyaretçilerin iki katı ücret ödeyecek olması.

Geçtiğimiz yıl, yoğun dönemlerde günübirlik ziyaretçileri caydırmayı amaçlayan bir planın parçası olarak Venedik, dünyanın giriş ücreti alan ilk büyük turizm kenti olmuştu.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre bu girişim, ziyaretçi sayıları üzerinde çok az etki yaratmış olsa da, lagün kentinin kasasına beklenenden çok daha fazla (2,4 milyon euro) girmesini sağladı ve Venedik yetkilileri bu uygulamanın Unesco dünya mirası kentinin aşırı turizmle mücadelesine katkıda bulunacağına inanıyor.

İnternet üzerinden rezervasyon yapılabilen bu yılki vergi 5 euro olarak kaldı, ancak şehre varıştan önceki üç gün içinde satın alınırsa iki katına çıkacak.

Ayrıca, 18 Nisan ve 27 Temmuz tarihleri arasında, çoğu hafta sonları olmak üzere 54 gün için geçerli olacak şekilde genişletildi; bu sayı geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Önlem, yerel saatle sabah 8.30 ile öğleden sonra 4 arasında uygulanacak.

Ziyaretçilere, Venezia Santa Lucia tren istasyonu gibi şehrin ana giriş noktalarında devriye gezmek üzere tutulan görevlilere göstermeleri gereken bir QR kodu veriliyor.

Venedik'te bir gecelik konaklama rezervasyonu yaptıranlar, günübirlik ziyaretçilerin çoğunun geldiği Veneto bölgesinden gelen turistler ve 14 yaşın altındaki çocuklar ücret ödemekten muaf. Ancak bir ziyaretçi bir otel odası rezervasyonu yaptırmış olsa bile, yine de internet sitesinde varlığını kaydettirmekle yükümlü.

