İtalya'ya son 24 saatte 2 binden fazla kaçak göçmen ulaştı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın Afrika'ya en yakın noktası olan Lampedusa Adası'na göçmen gelişleri devam ediyor.



Adaya dün 43 bot ve teknede toplamda bin 778 kaçak göçmenin ulaştığı, cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı da 267 göçmenin daha, ada açıklarında İtalyan güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerce kurtarılarak getirildiği belirtildi. Böylece son 24 saat içinde adaya ulaşan kaçak göçmen sayısı 2 bin 45 oldu.



İtalya İçişleri Bakanlığının verilerinde de 1 Ocak-23 Mart tarihleri arasında denizden İtalya'ya ulaşan kaçak göçmen sayısının 20 bin 379 olduğu, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 6 bin 518 olduğu kaydedildi.



Bu arada, dün ve önceki gün Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de Tunus'taki mali durumun kritikliğine dikkati çektiği ve 900 bin kişinin Afrika'dan Avrupa'ya geçme riski olduğunu belirttiği basına yansımıştı.



ORTA AKDENİZ'DEKİ KAÇAK GÖÇMEN SORUNU Avrupa'ya yönelik kaçak göç akınında, Orta Akdeniz'deki kaçak göç rotalarında son yıllarda yoğun hareketlilik gözleniyor.



Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde Orta Akdeniz'de göç hareketliliği yoğunlaşıyor.



Denizde yardım çağrısı yapan kaçak göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları kaçak göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.



Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.



Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda kaçak göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin