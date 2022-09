İtalya'yı bekleyen tehlike: Nüfusu 11,5 milyon azalacak

Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), 2021 yılına ilişkin nüfus tahminlerini güncelledi.



Buna göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla 59,2 milyon olan nüfus, 2030'da 57,9 milyona, 2050'de 54,2 milyona ve 2070'te 47,7 milyona kadar gerileyecek. 50 yılda nüfusun toplamda 11,5 milyon azalması öngörülüyor.

4 AİLEDEN BİRİ ÇOCUKLU OLACAK



Aile sayısının artacağı ancak daha az çocuklu çift olacağı tahmininde bulunan ISTAT, 2041'e kadar her 4 aileden sadece 1'inin çocuklu bir çiftten oluşmasını bekliyor.



ISTAT, her 5 İtalyan kentinin 4'ünde kırsaldaki her 10 belediyenin 9'unda nüfusun azalacağını öngörüyor.



Söz konusu verilerin, potansiyel bir kriz senaryosunun varlığını teyit ettiği belirtildi.



25 Eylül'de genel seçimlerin yapılacağı İtalya'da anketlere göre seçimi kazanması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) lideri Giorgia Meloni, kampanya döneminde, ülkenin en öncelikli sorununu; nüfusun azalması ve az çocuk yapılması olarak tanımlamış ve iktidara gelirlerse ailenin öncelikli konuları olacağını belirtmişti.