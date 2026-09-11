İtalya'yı sağanak ve fırtına vurdu. 2 ölü, 1 ağır yaralı

Sicilya Adası'nda dün çıkan orman yangını civardaki yerleşim yerlerini tehdit ederken İtalya'nın orta kesimlerini kuvvetli sağanak ve fırtına vurdu.

İtalyan İtfaiyesinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara göre, Udine kentine bağlı Latisana beldesinde bir kadın, su basan alt geçitte hayatını kaybetti.

Başkent Roma'da da etkili fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ANSA ajansının haberine göre de ülkenin orta kesimindeki Siena kentine bağlı Sinalunga beldesinde 80’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadın, bölgeyi vuran fırtına sırasında evinin penceresini kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camlardan yaralanan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Sondrio kentine bağlı Val Masino beldesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 45 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Bu arada, ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış , birçok cadde ve sokağın suyla kaplanmasına, trafiğin aksamasına, su baskınlarına yol açtı. Kentte birçok kişi, çıplak ayakla suyla kaplanan caddelerde yürümek zorunda kaldı.

Şiddetli yağış sebebiyle Trieste ile Venedik kentleri arasındaki demiryolu seferleri de etkilendi. Çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı seferlerde gecikmeler meydana geldi.