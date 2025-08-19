İtfaiye tarafından kurtarılan köpek, 6 yıl sonra ailesine kavuştu

ABD Fort Lauderdale İtfaiyesi, 5 Ağustos’ta gelen bir 911 ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin köpeği sudan çıkardığını açıkladı. İtfaiye görevlileri, Bella’yı istasyona götürerek yemek ve su verdi, ardından mikroçip taramasıyla sahibine ulaşıldı.



Bella’nın, 2018’de Nicholson ailesi tarafından sahiplendiği, ancak evlerinin yanmasının ardından geçici olarak bırakıldığı bir aile dostu tarafından habersizce başka birine verildiği ortaya çıktı.



Lisa ve Jason Nicholson, kızlarıyla birlikte Fort Lauderdale’de köpekleriyle buluştu. Duygusal anlar yaşayan aile, Bella için özel bir “hoş geldin” kutlaması düzenledi.



Lisa Nicholson, yaşadıkları deneyimin mikroçipin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Bella sayesinde çiplerin ne kadar işe yaradığını gördük. Herkesin evcil hayvanına mikroçip taktırmasını tavsiye ediyorum” dedi.