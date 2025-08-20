İthal karideste "radyoaktif madde" alarmı

ABD Gümrük yetkilileri, Los Angeles, Houston, Savannah ve Miami limanlarına gelen konteynerlerde yapılan kontrollerde sezyum-137 (Cs-137) tespit etti.

Yapılan analizlerde, bir parti kaplamalı (breaded) karideste radyoaktif maddenin varlığı doğrulandı. Bu ürünler ülkeye sokulmadı ve piyasaya sürülmedi.

DAHA ÖNCE İTHAL EDİLENLER DE RİSK TAŞIYOR

Ancak FDA, aynı firmadan daha önce ithal edilen karideslerin de risk taşıyabileceğini belirtti. O dönem yapılan testlerde herhangi bir radyoaktif bulguya rastlanmamış olsa da, ürünlerin olası kontaminasyon koşullarında işlendiği ifade edilerek tüketilmemesi tavsiye edildi.



FDA’nın açıklamasına göre, Walmart bazı şüpheli partileri teslim aldı. Bu nedenle ajans, Walmart’a ürünleri geri çağırma çağrısı yaptı ve tüketicilere ilgili lot numaralarını kontrol ederek karidesleri çöpe atmalarını ve kesinlikle tüketmemelerini önerdi.