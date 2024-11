Ivanka Trump kimdir? ABD başkan adayı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump hakkında bilgiler

Ivanka Trump, 30 Ekim 1981 yılında New York'ta dünyaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri 45. Başkanı ve 47. Başkan adayı Donald Trump'ın kızıdır.



2009 yılında Jared Kushner ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Arabella Rose Kushner, Joseph Frederick Kushner, Theodore James Kushner isimlerinde 3 çocuğu olmuştur.



Yahudi eşi Jared Kushner ile evlenmeden önce din değiştirerek Yahudiliğe geçti. Ivanka Trump, Women Who Work: Rewriting the Rules for Success ve The Trump Card: Playing to Win in Work and Life isimlerinde iki kitap yazmıştır.



Başkan Donald Trump, Başkan Danışmanı Ivanka Trump ve oğlu Donald Trump Jr. ile birlikte, 4 Ocak 2021 Büyük büyükannesi Elizabeth Christ Trump, büyükbabası Fred Trump ve babasının izinden giden dördüncü nesil bir iş insanıdır. Bir süre aileye ait olan Trump Organizasyonu'nun başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu görevi maaşsız olarak üstlenmiştir.



Beyaz Saray'da hizmet verirken, giyim markası işini, özellikle "çıkar çatışmaları" olmak üzere etik kaygıları artıran döneme, Temmuz 2018'e kadar sürdürdü.

Danışman olarak babasının resmi bir çalışanı olmadan önce bile yakın çevresinin bir parçası olarak görülüyordu.