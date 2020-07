İyileşenlerin sayısı 8 milyon 680 bine yükseldi (Corona virüste son durum)

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 865 bine, can kaybı 143 bin 154'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 784 bini geçti.



Teksas eyaletinde, 85 bebeğin Covid-19 hastası olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 76 bine, can kaybı 78 bin 871'e çıktı. Ülkede 1 milyon 366 bin 775 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 39 bin 135 artarak 1 milyon 116 bin 999'a ulaştı, 27 bin 503 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 700 bin 367 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 771 bin 546'ya, can kaybı 12 bin 342'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 550 bin 344 oldu.



İngiltere'de ise vaka sayısı 294 bin 792'ye ulaşırken, 44 bin 300 kişi öldü. Başbakan Boris Johnson, Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke çapında ikinci bir toplu karantinaya ihtiyaç olmayacağını belirtti.



İran'da vaka sayısı 273 bin 788'e yükseldi, can kaybı 14 bin 188 oldu. Ülkede 237 bin 788 kişi sağlığına kavuştu.

İtalya'da can kaybı 3 artarak 35 bin 45'e, toplam vaka sayısı 244 bin 434'e, iyileşenlerin sayısı 196 bin 949'a ulaştı. Bugünkü ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.



Fas hükümeti, salgın nedeniyle alınan tedbirleri hafifletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, resmi spor müsabakalarının seyircisiz düzenlenmesine, kültür merkezleri, kütüphaneler ve müzelerin yüzde 50'lik kapasiteyi geçmemek kaydıyla yeniden açılmasına izin verildi.



Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da Covid-19 tespit edildi.



Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği Genel Başkanı ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dragan Covic de Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.