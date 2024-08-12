İzinsiz uçan helikopter lüks otelin çatısına düştü: Pilot öldü

İzinsiz uçuş yapan bir helikopter, Avustralya'nın kuzeyindeki turistik Cairns kentinde bir Hilton otelinin çatısına düştü.

Lüks otelin çatısına çakılan helikopter, pilotun ölümüne ve çıkan yangının ardından yüzlerce misafirin tahliye edilmesine neden oldu.



Queensland eyalet polisinden yapılan açıklamada, çift motorlu helikopterin otelin çatısına çarparak yapının bir kısmını ateşe verdiği ve tahliyelere neden olduğu aktarıldı.



Acil durum ekiplerinin saat 02:00 sularında otele çağrıldığı belirtildi.

HELİKOPTERİN İZİNSİZ UÇUŞU



Polis helikopterin havaalanından "izinsiz bir uçuş" gerçekleştirdiğini söyledi ancak ayrıntı vermedi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve yalnız uçan pilotun olay yerinde öldüğü açıklandı.



Polis, faciayla sonlanan uçuşun münferit bir olay olduğunu ve kamu güvenliğine yönelik bir tehdit barındırmadığını söyledi. Pilotun niyetinin ve uçağın ne şekilde götürüldüğünün bilinmediği belirtildi.

