İzinsiz uçan helikopter lüks otelin çatısına düştü: Pilot öldü

Avustralya’da izinsiz uçan bir helikopter, Queensland eyaletindeki lüks bir otelin çatısına düştü. Düşen helikopter, yangın çıkararak pilotun ölümüne ve yüzlerce misafirin tahliye edilmesine neden oldu. Polis, helikopterin havaalanında tutulduğu hangardan  "izinsiz bir şekilde" uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.

İzinsiz uçan helikopter lüks otelin çatısına düştü: Pilot öldü

İzinsiz uçuş yapan bir helikopter, Avustralya'nın kuzeyindeki turistik Cairns kentinde bir Hilton otelinin çatısına düştü.

Lüks otelin çatısına çakılan helikopter, pilotun ölümüne ve çıkan yangının ardından yüzlerce misafirin tahliye edilmesine neden oldu.

Queensland eyalet polisinden yapılan açıklamada, çift motorlu helikopterin otelin çatısına çarparak yapının bir kısmını ateşe verdiği ve tahliyelere neden olduğu aktarıldı.

Acil durum ekiplerinin saat 02:00 sularında otele çağrıldığı belirtildi.

HELİKOPTERİN İZİNSİZ UÇUŞU

Polis helikopterin havaalanından "izinsiz bir uçuş" gerçekleştirdiğini söyledi ancak ayrıntı vermedi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve yalnız uçan pilotun olay yerinde öldüğü açıklandı.

Polis, faciayla sonlanan uçuşun münferit bir olay olduğunu ve kamu güvenliğine yönelik bir tehdit barındırmadığını söyledi. Pilotun niyetinin ve uçağın ne şekilde götürüldüğünün bilinmediği belirtildi.

İzinsiz uçan helikopter lüks otelin çatısına düştü: Pilot öldü - 1

HELİKOPTER PARÇALARA AYRILDI

Devlet yayın kuruluşu ABC, 80'li yaşlarında bir erkek ve 70'li yaşlarında bir kadın olmak üzere iki otel misafirinin hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildiğini, helikopterin bazı parçalarının koptuğunu ve birinin otelin havuzuna düştüğünü aktardı.

Helikopterin sahibi Nautilus Aviation, aracın izinsiz kullanımını soruşturan polisle işbirliği içinde olduğunu söyledi.

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