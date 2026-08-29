İzlanda'da AB için referandum

İzlanda , Avrupa Birliği (AB) üyelik başvurusunu 2009'da yapmıştı. Ancak müzakerelerin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya alındı.

Ülkede 2024'te yapılan son seçimde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan koalisyon referanduma gitme kararı aldı.

SANDIKTAN “EVET” ÇIKARSA NE OLACAK?

Sandıktan "evet" çıkması halinde müzakerelerin yeniden başlatılması gündeme gelecek. Müzakerelerin tamamlanması halinde ise üyelik için yeni bir referandumun yapılması gerekecek.

İzlanda medyasında yer alan anketlere göre, halkın yüzde 51,3'ü AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasından yana. Referandumda "başa baş" bir sonucun çıkabileceği belirtiliyor.