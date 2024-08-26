İzlanda'da buz mağarası çöktü: Bir kişi öldü, ikisi kayıp

İzlanda'da 25 kişilik bir turist grubunun gezisi sırasında Breiðamerkurjökull buz mağarasında çökme meydana geldi.



Yerel polis, buz mağarasının çökmesi sonucu iki kişinin kaybolduğunu, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Açıklamada, "Buz mağarasında mahsur kalan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor" denildi.



İzlanda medyası, ülkenin sahil güvenliğine bağlı iki helikopterin olay yerine sevk edildiğini, ambulans ve polisin de olay yerine çağrıldığını bildirdi.



Kazanın yaşandığı buzul, İzlanda'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Jökulsárlón buzul lagününe yakın.