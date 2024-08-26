İzlanda'da buz mağarası çöktü: İki kişi yaralandı, ikisi kayıp

İzlanda'da 25 kişilik bir turist kafilesi, Breiðamerkurjökull buzulunu ziyaret ederken buz mağarasında çökme meydana geldi. Olay sonucunda iki kişi kayboldu, iki kişi ise yaralandı.

İzlanda'da buz mağarası çöktü: İki kişi yaralandı, ikisi kayıp

'da 25 kişilik bir turist grubunun gezisi sırasında Breiðamerkurjökull buz mağarasında çökme meydana geldi.

Yerel polis, buz mağarasının çökmesi sonucu iki kişinin kaybolduğunu, iki kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, "Buz mağarasında mahsur kalan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor" denildi.

İzlanda medyası, ülkenin sahil güvenliğine bağlı iki helikopterin olay yerine sevk edildiğini, ambulans ve polisin de olay yerine çağrıldığını bildirdi.

Kazanın yaşandığı buzul, İzlanda'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Jökulsárlón buzul lagününe yakın.

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