İzlanda'da Eğitim Bakanının, reşit olmayan erkek çocuğuyla ilişki yaşadığı ortaya çıktı

BBC'nin haberine göre, İzlanda Eğitim ve Çocuk İşleri Bakanı Asthildur Thorsdottir'in 22 yaşındayken bir dini grupta görevli olduğu dönemde 15 yaşındaki Eirik Asmundsson ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Thorsdottir, 36 yıl önce reşit olmayan erkek çocuğuyla yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.



İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir, basında çıkan haberlerin ardından Thorsdottir'i makamına çağırdı. Bakan Thorsdottir, bu görüşmede istifasını sundu.



Thorsdottir'in yaşadığı ilişkiden bir çocuk sahibi olduğu belirtildi.



İzlanda'nın Visir adlı internet sitesine açıklama yapan Thorsdottir, "36 yıl oldu. Bu süreçte çok şey değişti ve bugün olsa çok daha farklı bir şekilde bununla baş etmeye çalışırdım" ifadelerini kullandı.



Thorsdottir, bu ilişkinin gençliğinde yaşadığı bir hata olduğunu ve bunun bakanlıkta çalıştığı konuları gölgelemesini istemediğini kaydetti.

İzlanda, dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olarak biliniyor.