İzlanda'da TikTok akımı "salatalık krizi" yarattı

TikTok'ta viral olan tarif İzlanda'da salatalık krizine neden oldu. İzlanda Çiftçiler Birliği, tarif çok beğenildiği için ülkedeki çiftçilerin artan talebi karşılayamadığını belirtti. Tedarikçiler de bu talebe yetişmek için yarışıyor.

İzlanda'da TikTok akımı "salatalık krizi" yarattı

süpermarketleri, TikTok'ta viral olan salatalık trendi nedeniyle zor durumda kaldı. Tedarikçiler de bu talebe yetişmek için yarışıyor.

Sosyal medya fenomenleri rendelenmiş salatalık, susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı yağdan oluşan bir salata tarifini paylaşarak ülke genelinde yayılmasına neden oldu.

İzlanda Çiftçiler Birliği, tarif çok beğenildiği için ülkedeki çiftçilerin artan talebi karşılayamadığını söyledi.

SALATALIK ALIMI 2 KATINA ÇIKTI

Hagkaup isimli bir süpermarket zinciri, talep ile trend arasında ciddi bir bağlantı olduğunu ve salatalık alımlarının iki katına çıktığını açıkladı.

Yetkililer İzlanda'daki çiftçilerin artan tüketici talebini karşılayamadığını söylüyor ve arzın "bir hafta veya daha kısa sürede" normale dönmesini umuyor.

"SALATALIK ADAMI"

Bu viral akımın kökleri Kanada'ya dayanıyor. Burada "salatalık adamı" lakaplı TikToker Logan Moffitt , bu çeşidi kullanarak yeni tarifler paylaşıyor.

İçerik üreticisinin 5,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve neredeyse her gün salatalık tarifi paylaşıyor.

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