İzlanda'da yanardağ patlaması: Lavı durdurmak için hendek kazdılar

İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından lav akışı devam ediyor. Ekipler Lav akışının yavaşlatılması için hendek kazdı.

İzlanda'da yanardağ patlaması: Lavı durdurmak için hendek kazdılar

Meteoroloji Ofisi (IMO), ülkenin güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından lav akışısının sürdüğünü duyurdu.

IMO'dan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde lavlar çoğunlukla kuzeybatıya aktı ve Sylingarfell yakınlarında yoğunlaştı, ayrıca Sylingarfell'i geçerek kuzeye ve batıya doğru yavaşça aktı. Cumartesi gecesine kadar, Sylingarfell'in kuzeyinde batıya ve Grindavikurvegur'a doğru lav akışı artmıştır. Cumartesi günü, Grindavikurvegur'daki koruyucu bariyerdeki boşluğu kapatmak için çaba sarf edildi ve saat 10.30 civarında lav, bariyerin hemen kuzeyindeki yola ulaştı” denildi.

IMO, lavın yavaş şekilde ilerlemeye devam etmesinin beklendiğini, durumun yakından takip edildiğini belirtti.

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