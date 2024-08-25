İzlanda'da salatalık kıtlığı: TikTok sorumlu tutuldu

İzlanda'da TikTok'ta viral olan trend yüzünden süpermarketlerde salatalık kalmadı. Çiftçilerin, artan talebe yetişemediği söylendi.

İzlanda'da salatalık kıtlığı: TikTok sorumlu tutuldu

süpermarketleri, TikTok'ta viral olan salatalık trendinin artmasıyla zor durumda kaldı. 

Açıklama, İskandinav ülkesindeki sosyal medya fenomenlerinin rendelenmiş salatalık, susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı yağdan oluşan bir salata tarifini paylaşmasının ardından geldi.

İzlanda Çiftçiler Birliği'nin BBC News'e yaptığı açıklamada, tarifin çok beğenildiğini ve ülkedeki çiftçilerin artan talebi karşılayamadığını söyledi.

Ülkedeki bir süpermarket zinciri olan Hagkaup, talep ile trend arasındaki bağlantıyı sorgularken, salatalık alımlarının iki katından fazla arttığını duyurdu. 

Viral akımın kökleri, “salatalık adam” olarak adlandırılan TikToker Logan Moffitt'in salatalık kullanarak yeni tarifler paylaştığı Kanada'ya dayanıyor. İçerik oluşturucunun 5,5 milyondan fazla takipçisi var ve Temmuz ayından bu yana neredeyse her gün salatalık tarifleri paylaşıyor.

Hagkaup'un gıda ürünleri müdürü Vignir Þór Birgisson, susam yağı ve bazı baharatlar gibi malzemelerin satışlarının mağazalarında “iki katına çıktığını” söylerken, mevcut kıtlığın yalnızca TikTok trendinden kaynaklanmadığını savundu.

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