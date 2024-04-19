İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtı

Etkinliğin temasının çocuk edebiyatı olmasının önemine değinen Ümit, şunları kaydetti:



"Sanatı, edebiyatı zorunlu tüketim maddesi haline getirmemiz gerekiyor. Benim yazarlığımda annem çok önemlidir. Çünkü annem bir masal anlatıcısıydı. Ondan esinlenerek ben bir yazar olabildim. Çocuklarımıza masal anlatmak, çocuklarımıza masal okumak, sonra onların kendilerinin masal okuması, çocuk romanları okuması, şiir okuması, öykü okuması, büyük yazarlarla tanışması, bu muhteşem bir şey."



Ümit, İzmir'de çok fazla okuyucusunun olduğunu dile getirerek, "İzmir yazmadan ölmeyeceğim. İzmir'le ilgili şahane bir roman yazacağım. Tarihi bir roman olacak, Smyrna olacak ve elbette bu şehrin ilk ozanı dediğimiz, yeryüzünde edebiyatın ilk kurucularından biri olan büyük Homeros'la ilgili olacak." dedi.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, stantlar gezildi. 28 Nisan'da sona erecek organizasyonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler ile çocuklar için konserler, masal anlatımları ve bilgi yarışması gibi etkinlikler de yer alacak.