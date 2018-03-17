İzne ayrılan FBI Başkan yardımcısı kovuldu

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, McCabe'in kurumla tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını söyledi.

Adalet Bakanı Sessions, McCabe'in "basına yasal olmayan açıklamalarda bulunması ve birden fazla kez bilgi sızdırması" nedeniyle görevden alındığını belirtti.



Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre McCabe'in kurumdan ilişiğini kestiklerini duyurdu.

McCABE: İTİBARIMA SALDIRI YAPILDI

Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Trump'ın sık sık eleştirdiği McCabe görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada kovulmasını itibarına yapılan bir saldırı olarak nitelendirdi.



FBI Başkan yardımcısı Andrew McCabe, "Başkan Trump'ın FBI Başkanı James Comey'i kovmasının ardından gerçekleşen olaylara şahit olduğum için kovulduğuma inanıyorum" dedi.



TRUMP'I ELEŞTİRİYORDU



Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.

Andrew McCabe'yi görevden alan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions

29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.

18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif görevinden ayrıldığını açıklamıştı.



Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.