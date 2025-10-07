İznik'te jandarmadan operasyon: Bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Hocaköy Mahallesi’nde yürütülen takipli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, bir şahsa ait araçta arama yapıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, ambalajında etiketi bulunmayan 200 adet 5 litrelik bidon içerisinde toplam bin litre etil alkol ele geçirildi.



Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

