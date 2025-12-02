James Bond Ahtapot yumurtası kolyesini çalıp yutan kişi tutuklandı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir kişi, kuyumcudan 33 bin 585 Yeni Zelanda doları (Yaklaşık 806 bin TL) değerindeki Faberge James Bond ahtapot yumurtası kolyesini çaldı.

Yeni Zelanda basını, polisin yerel saatle 15.30 civarında Auckland'daki kuyumcudan ihbar aldığını duyurdu.

Ekiplerin, 32 yaşındaki şüphelinin kolyeyi çalıp yuttuğunu tespit ettiği bildirildi. Polis tarafından hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ardından tutuklu yargılanmasına karar verildiği belirtildi.

Faberge, imparatorluk Rus yumurtalarıyla tanınan, dünyanın en ünlü kuyumcularından biri. Faberge'nin web sitesine göre, kolye ucu 18 ayar sarı altından yapılmış ve 60 beyaz pırlanta ile 15 mavi safirle süslenmiş.

Adamın ayrıca 12 Kasım'da aynı kuyumcudan bir iPad tableti çaldığı ve ertesi gün özel bir adresten 100 dolar değerinde kedi kumu ve pire ilacı çaldığı iddiasıyla da suçlandığı bildirildi.