Ülke basınında yer alan haberlere göre, Winchester Kraliyet Mahkemesinde görülen davada Phillips, dönemin İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın kişisel bilgilerini paylaşmaya çalıştığı ve yabancı istihbarat servisine yardım teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle mahkum edildi.



Phillips'in temas kurduğu "Sasha" ve "Dima" adlı kişilerin ise gerçekte İngiliz istihbarat görevlileri olduğu ortaya çıktı.



Mahkeme, Phillips'in sonbaharda açıklanacak karara kadar tutuklu kalmasına hükmetti.



Davada, Phillips'in WhatsApp üzerinden temasa geçtiği kişilerle 9 Mayıs 2024'te Londra ve Essex kentlerindeki alışveriş merkezlerinde buluştuğu belirtildi. Görüşmelerde Moskova yerine "anne" kelimesinin kullanılmasını isteyen sanığın, "Annenin çalışmalarımı tam anlamıyla takdir edeceğini umuyorum." dediği bildirildi.



Sanığın, eski Savunma Bakanı Shapps'ın ev adresine sahip olduğunu da bu görüşmelerde paylaştığı kaydedildi.



Phillips'in bir ay önce Londra'daki St. Pancras ve Euston tren istasyonları yakınındaki bisikletin üzerine hafıza kartı bıraktığı ve içinde "yabancı bir güce yüzde 100 sadakat ve bağlılık" vadeden belgenin bulunduğu bildirildi. Phillips'in, 16 Mayıs 2024'te King's Cross Tren İstasyonu'nda sivil polislerce gözaltına alındığı belirtildi.

"JAMES BOND GİBİ OLMANIN HAYALİNİ KURUYORDU"

İngiltere Kraliyet Savcılığı Terörle Mücadele Birimi Başkanı Bethan David, Phillips'in, "düşman bir devlete hizmet sunmaya hazır olduğunu açıkça belirttiğini" söyledi.



David, "Kamu hizmetine girerek güvenlik izni alma çabaları, ülkesine verebileceği zararı önemsemeyen, maddi kazanç peşinde koşan biri olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.



Sanığın eski eşi Amanda Phillips ise duruşmada eşinin istihbarat konularına çok meraklı olduğunu belirterek, İngiliz iç istihbarat servisi MI5 ve dış istihbarat servisi MI6 ile ilgili filmleri izlediğini ve "James Bond" gibi olmanın hayalini kurduğunu anlattı.

