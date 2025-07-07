Japon adalarından kaçış: 1 yıllık deprem 2 haftada oldu

Japonya’nın güneyindeki adalarda 21 Haziran tarihinden bu yana bin 582 depremin meydana geldiği tespit edildi. Onlarca kişi bu sebeple adalardan ayrıldı.



Adaların bulunduğu Kagoshima'nın Belediye Başkanı Genichiro Kubo, sarsıntılardan en çok etkilenen Akuseski Adası’nda gece saatlerinde de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, adada büyük çaplı bir fiziki hasar yaşanmadığını söyledi.



Fakat 21 Haziran’dan bu yana neredeyse durmadan devam eden depremler ada sakinlerinde strese sebep oldu. Pek çok kişi, bu sebeple uyuyamadığını anlattı.



SEBEP, SU ALTINDAKİ YANARDAĞ MI?

Kubo, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Akuseki’de yaşayan 89 kişiden 44’ünün Kagoshima bölgesel merkezine getirildiğini bildirdi. 15 kişi ise yakınlardaki bir başka adaya sığındı.



Yedisinde yerleşim olan, beşinde ise insan yaşamayan adalardan oluşan bölge, Kagoshima’ya feribotla yaklaşık 11 saat mesafede bulunuyor.



Uzmanlara göre, bu bölgede bu kadar çok sayıda sarsıntının yaşanmış olmasının ardında su altındaki bir yanardağ ve magma akışları yatıyor olabilir.



Kubo, basına yaptığı açıklamada, “Gelecekte ne olabileceğini öngöremeyiz. Bunun ne zaman biteceğini bilemeyiz” dedi.



Japonya Meteoroloji Ajansı’nın verilerine göre, bölgede en son böyle bir sismik faaliyet yaşandığında takvimler Eylül 2023’ü gösteriyordu. O dönemde bölgede 346 sarsıntı kayıtlara geçmişti.



Yaklaşık 125 milyon kişiye ev sahipliği yapan bu bölgede her yıl yaklaşık bin 500 sarsıntı meydana geliyor; bu, dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 18’ine tekabül ediyor.

