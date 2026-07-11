Japon bakan Türk lezzetlerini öve öve bitiremedi. "İlk kez tattım, çok lezzetliydi"

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye 'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, resmi temaslarının ardından İstanbul'da balık ekmek yedi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, Japon Bakanın vatandaşların arasında, herhangi bir gösterişten uzak şekilde balık ekmek yediği anlar dikkat çekti.

Koizumi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ekibiyle birlikte katıldığı kutlama yemeğinde meşhur uskumru sandviçi denediğini anlattı.

“ÜÇÜNCÜ NESİL İŞLETMECİYLE TANIŞTIK”

Koizumi, paylaşımında balık ekmek satıcısının üçüncü kuşak işletmeci olduğunu ve kendilerine gururla aile mesleğini anlattığını belirtti.

Japon bakan, işletmecinin "Dedemin zamanından beri bu işi yapıyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz." diyerek mutfağı gezdirdiğini aktardı.

“İLK KEZ YEDİM ÇOK LEZZETLİYDİ”

Uskumru sandviçini ilk kez tattığını söyleyen Koizumi, "Çok lezzetliydi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, restoranda tesadüfen karşılaştığı Japon turist bir çiftle sohbet etme fırsatı bulduklarını da belirten Koizumi, bunun ziyaretinin güzel anlarından biri olduğunu kaydetti.