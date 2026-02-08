Japon Başbakanın kumarı işe yaradı, partisi erken seçimde galip geldi

Japonya'da erken seçimlerde sandıktan Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Japonya İnovasyon Partisi (JIP) koalisyonu zaferle ayrılıyor. Reuters'ın aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre Japonya'nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaiçi, 465 kişilik alt meclisin üçte ikisine sahip olacak. Takaiçi'nin partisi LDP ve koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP)'nin toplamda 302 ile 366 arasında sandalye sayısına erişeceği belirtiliyor.

Takaiçi göreve 21 Ekim 2025'te gelmesiyle beraber erken seçim gündeme oturmuştu. Partisi LDP 1945'ten bu yana yalnızca 2009 ile 2012 yılları arasında 3 yıl ülke yönetiminde yer almadı. Özellikle son dönemde ortaya çıkan bir dizi yolsuzluk skandalı, yükselen yaşam maliyetleri ve yavaş ekonomikl büyüme partinin çoğunluğu gittikçe kaybetmesine neden olmuştu.

Japon Başbakanı Takaiçi'nin göreve geldikten sonra erken seçimi bir güvenoyu ve çoğunluğa yeniden ulaşma olarak gördüğü belirtiliyor. Birkaç ay süren tartışmaların ardından erken seçim kararı 23 Ocak''ta alınmış ve Temsilciler Meclisi feshedilmişti.