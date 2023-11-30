Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki kimdir?

1958 yılında Japonya’da doğan Yoshinori Moriwaki, yüksek mimar ve inşaat mühendisidir. Moriwaki’nin Türkiye macerası ise 1999 yılında ülkemizin yaşadığı acı deprem olayından sonra başlıyor. Deprem dolayısıyla 1 aylığına gelen Moriwaki, o tarihten beri Türkiye’de yaşamaktadır.



Yoshinori Moriwaki, Malezya’daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya’nın en uzun asma köprüsü AKASHI inşaatını yapan Hazama Ando Corporation şirketinin İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteridir. Ayrıca Türkiye’de pek çok kez seminer veren Moriwaki, deprem konusunda çocukları, halkı, toplumda yer alan her bireyi deprem farkındalığına karşı eğitim vermenin öneminin altını çiziyor.



Japonya’da deprem bölgesi SENDAI’da 13 yıl görev yapmış olan Moriwaki, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına İstanbul’da Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü projelerindeki denetim görevlerini üstlenmiştir. 1990 yılında Swiss Otel Projesi, YKK Fermuar Fabrikası, Çerkezköy-Honda Otomobil Fabrikası, Şekerpınar-Toyota Fabrikası, Adapazarı-Toyota Acil Yardım Hastanesi gibi büyük projelerde imzası bulunmaktadır. Moriwaki, Japon Otomotiv sektörünün Türkiye’de yapmış olduğu yatırımlarda görev almıştır.