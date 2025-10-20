Japon ormanlarında ayıyla güreşti: "Bir ısırıkta kolum koptu"

Japonya'da düzenli olarak doğa yürüyüşü ve koşular yapan, hatta bölgedeki zorlu ultramaraton yarışlarına katılan Billy Halloran, iki hafta önce bir ayının saldırısına uğradı.

Yeni Zelandalı 32 yaşındaki sporcu, ekim ayı başında çıktığı koşu sırasında iki Asya kara ayısıyla karşılaştı. “O anda başımın belada olduğunu anladım” diyen Halloran, yavaşça geri çekilmeye çalıştığını, ancak ayılardan birinin üzerine doğru ilerlediğini anlattı.

"TEK ISIRIKTA KOLUM PARAMPARÇA OLDU"

Halloran, “Yaklaşık 60-70 kilo civarındaydı. Üzerime atlayacağını gördüm ve gerçekten de atladı. Kolumu yüzümü korumak için kaldırdım, bir anda kolumu kaptı ve yere düştüm. Tek ısırıkta kolum paramparça oldu.” ifadelerini kullandı.



Ayı, daha sonra bacağını da pençeledi ancak bir süre sonra ormana geri çekildi. Halloran, kanlar içinde eşini arayarak yardım istedi ve bir kilometre kadar koştu.

ÜÇ KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan Halloran’ın koluna metal plaklar takıldı, kalça kemiğinden alınan greftle ısırılan bölge onarıldı.

Üç ameliyat geçiren sporcu, hala rehabilitasyon sürecinde.

“Artık eskisi gibi olmayacak ama yine de koşmaya devam etmek istiyorum,” diyen Halloran, en büyük sınavının fiziksel değil, psikolojik olduğunu söylüyor.

JAPONYA'DA ARTAN AYI SALDIRILARI

Japonya genelinde bu yıl ayı saldırılarında 100’den fazla kişi yaralandı, en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bazı vakalarda ayıların marketlere girdiği ve kreş önlerinde dolaştığı bildirildi.



Uzmanlara göre, iklim değişikliği ayıların geleneksel besin kaynaklarının azalmasına neden oluyor. Bu da hayvanları kentlere ve yerleşim alanlarına itiyor.



HÜKÜMET ÖNLEM ALIYOR

Artan tehdit üzerine Japon hükümeti, ayı nüfusunun kontrol altına alınması için daha sert tedbirler alınacağını duyurdu.

Bölgede yaşayanlar genellikle yanlarında zil, yüksek sesli müzik cihazı ya da ayı spreyi taşıyor. Halloran da bir dahaki sefere sprey taşımayı düşündüğünü söylüyor.