Japon Prenses Aiko, Japon Kızılhaç Topluluğu'nda çalışacak

İmparatorluk İşleri Ajansı'nın (Kunaicho) açıklamasında, Japon Prenses Aiko'nun, üniversite mezuniyeti sonrası kariyerine yönelik bilgilendirme yapıldı.



Buna göre Prenses Aiko, annesi Masako'nun onursal başkanlığını yaptığı Japon Kızılhaç Topluluğu'nda nisandan itibaren sözleşmeli olarak işe başlayacak.



Aiko, açıklamasında, "her zaman çalışmaya ilgi duyduğu" topluluktaki görevine yönelik "Japon Kızılhaçının çalışmalarına katılmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.



Japon Prenses, "Kararlıyım. Toplumun bir üyesi olduğumun bilinciyle çok çalışarak, insanlara ve topluma az da olsa faydalı olabilmeyi umuyorum." değerlendirmesini yaptı.



Mesai koşullarına yönelik detay verilmeyen Aiko'nun, Japon Kızılhaç Topluluğu'nun, başkentin Minato bölgesindeki merkezine gidip geleceği bildirildi.



Gakushuin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Aiko, Japon Orta Çağ Klasik "Waka" şiirleri üzerine mezuniyet tezi yazmıştı.



Japon Kızılhaç Topluluğu'nun açıklamasında, Japon Prensesin mesaisinde "rahat çalışabilmesine yönelik kapsamlı hazırlıklar" yapılmasının planlandığı bildirildi.



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